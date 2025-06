Vibrez au son des Carnavals ! – Musée de Bretagne Rennes 21 juin 2025

Vibrez au son des Carnavals ! Musée de Bretagne Rennes Samedi 21 juin, 15h00 Gratuit

Événement des Champs Libres

Les chanteurs du conservatoire proposent une illustration sonore de l’exposition Carnavals. Des batucadas brésiliennes en passant par la Samba et le Mambo, venez danser avec nous !

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine