Vibrez pour la Science ! Institut d’Acoustique Université Le Mans

Vibrez pour la Science !

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 18:00:00

2026-01-17 2026-01-18

Explorez la perception vibro-tactile en participant à une expérience scientifique. L’objectif, mieux comprendre les liens entre caractéristiques physiques et perception humaine des vibrations. L’occasion de rencontrer les chercheurs du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans.

– Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2026

– Institut d’Acoustique, Le Mans Université du Mans

Accès bd d’Estournelles de Constant, Le Mans

– Gratuit sur réservation

– Tout public, à partir de 10 ans

– De 10h à 18h, durée de l’expérience environ 30 min

Un événement dans le cadre de la biennale Le Mans Sonore. .

Institut d'Acoustique Université Boulevard Paul d'Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire laum-vibrezpourlascience@univ-lemans.fr

