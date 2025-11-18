Vibrez pour la Science ! Institut d’Acoustique Université Le Mans
Institut d’Acoustique Université Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 18:00:00
2026-01-17 2026-01-18
Explorez la perception vibro-tactile en participant à une expérience scientifique. L’objectif, mieux comprendre les liens entre caractéristiques physiques et perception humaine des vibrations. L’occasion de rencontrer les chercheurs du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans.
– Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2026
– Institut d’Acoustique, Le Mans Université du Mans
Accès bd d’Estournelles de Constant, Le Mans
– Gratuit sur réservation
– Tout public, à partir de 10 ans
– De 10h à 18h, durée de l’expérience environ 30 min
Un événement dans le cadre de la biennale Le Mans Sonore. .
Institut d’Acoustique Université Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire laum-vibrezpourlascience@univ-lemans.fr
