Vibrez pour la Science ! Ecole supérieure d’art et de design Le Mans

Explorez la perception vibro-tactile en participant à une expérience scientifique. L’objectif, mieux comprendre les liens entre caractéristiques physiques et perception humaine des vibrations. L’occasion de rencontrer les chercheurs du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans.
– Du lundi 19 au dimanche 25 janvier 2026
– Ecole Supérieure d’Art et de Design TALM, 28, avenue Rostov-sur-le-Don, Le Mans
– Gratuit sur réservation
– Tout public, à partir de 10 ans
– De 10h à 18h, durée de l’expérience environ 30 min
Un événement dans le cadre de la biennale Le Mans Sonore. .
