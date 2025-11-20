Vibrez pour la Science ! Ecole supérieure d’art et de design Le Mans

Vibrez pour la Science !

Ecole supérieure d’art et de design 28 Avenue de Rostov-sur-le-Don Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-19

2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

Explorez la perception vibro-tactile en participant à une expérience scientifique. L’objectif, mieux comprendre les liens entre caractéristiques physiques et perception humaine des vibrations. L’occasion de rencontrer les chercheurs du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans.

– Du lundi 19 au dimanche 25 janvier 2026

– Ecole Supérieure d’Art et de Design TALM, 28, avenue Rostov-sur-le-Don, Le Mans

– Gratuit sur réservation

– Tout public, à partir de 10 ans

– De 10h à 18h, durée de l’expérience environ 30 min

Un événement dans le cadre de la biennale Le Mans Sonore. .

Ecole supérieure d’art et de design 28 Avenue de Rostov-sur-le-Don Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire laum-vibrezpourlascience@univ-lemans.fr

