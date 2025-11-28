VIBRISSS FLEXI M X LATON RAVER MOJO Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Retrouvez Flexi M x Laton Raver aux commandes pour vous transporter dans un univers Trance – D&B – Hardtek, autant vous dire que ça ne va pas déconner du tout !!Maîtres Mots : Amour et RideVibrisSs c’est avant tout une bonne salade de kick et de rythme saccadé dans ta face à pas piquer des hannetons.InstaInstaSoundcloud.com/flexi_mSoundcloud.com/laton-raver

MOJO Nantes 44000