Vic’ – Concert au Festival du Saule Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille Paris

Vic’ – Concert au Festival du Saule Samedi 20 septembre, 15h00 Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille

En plein air, entrée libre.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

(0h45) VIC’

Chant et piano : Victoire Ervé-Sauvez

Batterie, prods et mix : Alix Coutin

Basse : Tahir Ribeiro

VIC’ est un groupe organique de jeunes musicien·ne·s aux influences variées. Au croisement de la pop, de la chanson et du néo-jazz, la musique est notre terrain de jeu car VIC’, c’est avant tout une rencontre musicale entre ami·e·s. Notre particularité ? Une approche acoustique, un amour de la scène, et une voix pensée comme un instrument à part entière.

À découvrir pendant le Festival du saule !

Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l'Arsenal à Bastille 67 boulevard de la Bastille 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France 06 20 11 01 94 https://www.atea.info/ https://www.instagram.com/ateainfo/?hl=fr

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/victoire.es/ »}, {« link »: « https://www.atea.info/festival-du-saule/festival-du-saule-2025/ »}] Festival de théâtre et d’arts vivants organisé chaque année en septembre au port de l’Arsenal à Paris.

Après avoir emprunté le nouveau grand escalier de la Bastille, être passé devant les bateaux Henri IV, Arletty ou Sysley, juste là entre le Saule pleureur et les gradins emblématiques du jardin, une scène apparaît au milieu des pavés historiques du quai.

Entrée libre. Métro Bastille (Ligne 1, 5 et 8) Bus 76

© louhacquetdelepine