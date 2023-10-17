Vicenta B + Rencontre avec l’actrice Linnett Hernandez Valdes Cinéma La Lanterne Bègles

Vicenta B + Rencontre avec l’actrice Linnett Hernandez Valdes Mardi 17 octobre 2023, 21h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-10-17T21:00:00 – 2023-10-17T22:00:00

Fin : 2023-10-17T21:00:00 – 2023-10-17T22:00:00

️ Le film

Réalisation Carlos LECHUGA – 1h17

La Havane, de nos jours. Dans la capitale cubaine, les rues se vident en raison de l’émigration massive des jeunes diplômés. Le fils de Vicenta Bravo, une « santera » ayant le don de prédire l’avenir, n’échappe pas à la règle et décide de partir vers de nouveaux horizons en allant s’installer à l’étranger. Un départ qui bouleverse considérablement Vicenta qui constate que le départ de son fils entraîne étrangement la perte de son don de voyance…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

A l’occasion de la sortie du film cubain Vicenta B, projection suivie d’une rencontre avec l’actrice principale du film Linnett Hernandez Valdes. cinéma bègles

