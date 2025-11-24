Vichy de la ville impériale à la ville art déco. 60 ans de mutations urbaines. Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Vichy de la ville impériale à la ville art déco. 60 ans de mutations urbaines. Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy lundi 24 novembre 2025.
Vichy de la ville impériale à la ville art déco. 60 ans de mutations urbaines.
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24 17:30:00
fin : 2025-11-24 19:00:00
Date(s) :
2025-11-24
Conférence animée par Mickaël Benture, anthropologue, spécialisé sur la période Art Déco.
.
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
Lecture by Mickaël Benture, anthropologist specializing in the Art Deco period.
German :
Konferenz unter der Leitung von Mickaël Benture, Anthropologe, der sich auf die Zeit des Art déco spezialisiert hat.
Italiano :
Conferenza di Mickaël Benture, antropologo specializzato nel periodo Art Déco.
Espanol :
Conferencia de Mickaël Benture, antropólogo especializado en el periodo Art Déco.
L’événement Vichy de la ville impériale à la ville art déco. 60 ans de mutations urbaines. Vichy a été mis à jour le 2025-10-23 par Vichy Destinations