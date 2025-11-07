Vichy Winter Bluegrass Rencontres 2025 Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier

Début : 2025-11-07 15:00:00

fin : 2025-11-09 09:00:00

2025-11-07

Plus d’une centaine d’instrumentistes et vocalistes se rencontrent pendant tout un week-end et les mandolines, banjos, violons, guitares et contrebasses résonnent jour et nuit dans le hall du Centre Omnisports.

Route du Pont de l’Europe Espace du Parc Centre Omnisports Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 70 15 13 contact@france-bluegrass.fr

English :

Over a hundred instrumentalists and vocalists meet for a whole weekend, and mandolins, banjos, violins, guitars and double basses resound day and night in the hall of the Centre Omnisports.

German :

Mehr als hundert Instrumentalisten und Vokalisten treffen sich ein ganzes Wochenende lang und Mandolinen, Banjos, Geigen, Gitarren und Kontrabässe hallen Tag und Nacht in der Halle des Centre Omnisports wider.

Italiano :

Più di cento strumentisti e vocalisti si riuniscono per un intero fine settimana e mandolini, banjo, violini, chitarre e contrabbassi risuonano giorno e notte nella sala del Centre Omnisports.

Espanol :

Más de un centenar de instrumentistas y vocalistas se reúnen durante todo un fin de semana y las mandolinas, banjos, violines, guitarras y contrabajos resuenan día y noche en la sala del Centre Omnisports.

