Victoire et le secret des terres de Meuse

Cinéma François Truffaut Commercy Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24 2026-01-26

Venez assister à la projection du film Victoire et le secret des terres de Meuse en présence du réalisateur Baptiste Kasprowicz et de l’actrice principale Anthéa Marques.Tout public

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com

English :

Join us for a screening of Victoire et le secret des terres de Meuse in the presence of director Baptiste Kasprowicz and lead actress Anthéa Marques.

