Victoire et le secret des terres de Meuse
Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24 2026-01-26
Venez assister à la projection du film Victoire et le secret des terres de Meuse en présence du réalisateur Baptiste Kasprowicz et de l’actrice principale Anthéa Marques.Tout public
English :
Join us for a screening of Victoire et le secret des terres de Meuse in the presence of director Baptiste Kasprowicz and lead actress Anthéa Marques.
