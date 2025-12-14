VICTOIRE ET OLYMPE EN 4 SAISONS Clermont-l’Hérault

VICTOIRE ET OLYMPE EN 4 SAISONS

14 Rue Louis Blanc Clermont-l'Hérault Hérault

Tarif : – –

Date :

2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Un spectacle musical qui aborde l’idée de la reconstruction et d’espoir à travers l’histoire de deux personnages que tout oppose à priori, mais qui ont quelque chose d’immense en commun la musique.

Un moment tout en poésie, qui mêle musique et texte, fêlures et espoir.

Le spectacle sera précédé d’une restitution sous forme de lecture par les participants de l’atelier d’écriture de l’Échappée et d’une présentation de la revue Néo.

Un spectacle de le Cie Carambole

Dès 8 ans .

+33 4 67 96 42 53

English :

A musical that explores the idea of rebuilding and hope through the story of two characters who, while seemingly at odds with each other, have something immense in common: music.

