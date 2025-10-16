Victor Baltard, architecte de la Ville Archives de Paris Paris

Victor Baltard, architecte de la Ville Archives de Paris Paris jeudi 16 octobre 2025.

Victor Baltard, architecte de la Ville 16 et 17 octobre Archives de Paris Paris

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T09:30 – 2025-10-16T17:30

Fin : 2025-10-17T09:30 – 2025-10-17T17:30

À l’occasion du 220e anniversaire de sa naissance, la Ville de Paris honore cette année l’architecte Victor Baltard et ses œuvres parisiennes, entre visibles et invisibles.

Jusqu’au 17 octobre prochain, les Archives de Paris vous invitent sur les traces de Victor Baltard.

L’exposition Victor Baltard, architecte de la Ville associe documents d’archives originaux (lettres, notes de service, devis, arrêtés, attachements…) et documents figurés (plans, photographies, gravures) et replace Baltard au cœur des transformations parisiennes du XIXe siècle.

Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France 01 87 02 65 65 https://archives.paris.fr/ [{« link »: « http://archives.paris.fr »}, {« link »: « https://archives.paris.fr/offre-culturelle/victor-baltard-architecte-de-la-ville »}] Depuis plus de 200 ans, les Archives de Paris collectent, conservent, classent, inventorient, communiquent et mettent en valeur des documents d’intérêt historique, concernant Paris ou l’ancien département de la Seine puis de Paris, qu’ils proviennent des services de la municipalité, du département, des services déconcentrés de l’État ou des organismes de droit privé ayant une mission ou une délégation de service public, implantés sur le territoire parisien (préfectures, tribunaux, Conseil de Paris, écoles…). Station Porte des Lilas

Exposition « Victor Baltard, architecte de la Ville »

© Archives de Paris