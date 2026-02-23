Victor comme tout le monde, de Pascal Bonitzer — AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes Dimanche 1 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du TNB

Séance en avant-première.

Victor comme tout le monde, de Pascal Bonitzer

Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini traîne une douce mélancolie lorsqu’il n’est pas sur scène. Chaque soir, il remplit les salles en transmettant son amour des mots. Jusqu’au jour où réapparaît sa fille, qu’il n’a pas vue grandir. Et si aimer, pour une fois, valait mieux qu’admirer ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-01T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T17:00:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



