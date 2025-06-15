VICTOR ENFANT SAUVAGE Béziers

VICTOR ENFANT SAUVAGE

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

En 1800, des chasseurs capturent en Aveyron un enfant nu, sale et hirsute, qui griffe, mord et grogne. Animal ou humain ? Beaucoup le jugent irrémédiablement idiot. Seul le docteur Itard refuse ce verdict. Il recueille l’enfant et, avec l’aide de sa gouvernante, tente de l’éduquer. Un spectacle sensible et poignant sur la force de l’éducation et l’importance de la culture.

Par la compagnie Les voisins du dessus .

La représentation sera suivie d’un apéro sirop parents-enfants. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

In 1800, a wild child was captured in Aveyron. Judged irredeemable, only Dr. Itard believes in him. A powerful show about the power of education and culture.

German :

Im Jahr 1800 wird in der Region Aveyron ein wildes Kind gefangen. Da er als unrettbar gilt, glaubt nur der Arzt Itard an ihn. Ein starkes Stück über die Macht von Bildung und Kultur.

Italiano :

Nel 1800, un bambino selvaggio viene catturato nell’Aveyron. Giudicato irrecuperabile, solo il dottor Itard crede in lui. Uno spettacolo potente sul potere dell’educazione e della cultura.

Espanol :

En 1800, un niño salvaje es capturado en Aveyron. Juzgado irrecuperable, sólo el Dr. Itard cree en él. Un poderoso espectáculo sobre el poder de la educación y la cultura.

