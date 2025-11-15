VICTOR ENFANT SAUVAGE Saint-Chély-d’Apcher

VICTOR ENFANT SAUVAGE

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

En 1800, un enfant nu est capturé dans la forêt. La science le déclare idiot. Le docteur Itard et sa gouvernante vont le recueillir, se dresser contre ce verdict absurde et lutter contre cette condamnation fatale. Ils vont prouver qu’il y a encore quelque chose à faire. A force de recherche, d’invention, de doute et de difficulté, Victor va progresser, autant que possible.

En 1800, un enfant nu est capturé dans la forêt. La science le déclare idiot. Le docteur Itard et sa gouvernante vont le recueillir, se dresser contre ce verdict absurde et lutter contre cette condamnation fatale. Ils vont prouver qu’il y a encore quelque chose à faire. A force de recherche, d’invention, de doute et de difficulté, Victor va progresser, autant que possible.

Cette création de la cie Les Voisins du dessus, déjà accueillie en 2023 avec le très beau Suis-moi, est plus qu’un simple spectacle de marionnettes pour enfants.

C’est le récit d’une belle aventure humaine celle de l’espoir fondé sur l’enjeu essentiel de l’éducation et de la culture, des valeurs de l’altruisme et de la solidarité, de l’acceptation de la différence et de la foi inébranlable en l’humanité.

Les décors et les marionnettes inventés par la Compagnie les Voisins du dessus sont à l’image des histoires qu’ils racontent minutieusement élaborés, avec beaucoup de poésie. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

In 1800, a naked child was captured in the forest. Science declares him an idiot. Doctor Itard and his governess take him in, stand up against this absurd verdict and fight against this fatal condemnation. They will prove that there is still something to be done. Through research, invention, doubt and difficulty, Victor will make as much progress as possible.

German :

Im Jahr 1800 wird ein nacktes Kind im Wald gefangen genommen. Die Wissenschaft erklärt ihn für dumm. Der Arzt Itard und seine Gouvernante nehmen ihn auf, stellen sich gegen das absurde Urteil und kämpfen gegen die tödliche Verurteilung. Sie werden beweisen, dass es noch etwas zu tun gibt. Durch Forschung, Erfindungen, Zweifel und Schwierigkeiten wird Victor so weit wie möglich vorankommen.

Italiano :

Nel 1800, un bambino nudo fu catturato nella foresta. La scienza lo dichiara idiota. Il dottor Itard e la sua governante lo accolgono, si oppongono a questo assurdo verdetto e lottano contro questa fatale condanna. Dimostreranno che c’è ancora qualcosa da fare. Attraverso la ricerca, l’invenzione, il dubbio e le difficoltà, Victor farà più progressi possibili.

Espanol :

En 1800, un niño desnudo fue capturado en el bosque. La ciencia lo declara idiota. El doctor Itard y su institutriz lo acogen, se levantan contra este veredicto absurdo y luchan contra esta condena fatal. Demostrarán que aún queda algo por hacer. A través de la investigación, la invención, la duda y la dificultad, Victor progresará todo lo posible.

L’événement VICTOR ENFANT SAUVAGE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-10-27 par Conseil Départemental