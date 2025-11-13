VICTOR HUGO DÉCORATEUR – MAISON DE VICTOR HUGO Paris

VICTOR HUGO DÉCORATEUR Début : 2025-11-13 à 00:00. Tarif : – euros.

Exposition : « Victor Hugo décorateur » du 13 novembre 2025 au 26 avril 2026.La maison de Victor Hugo est la seule institution à pouvoir témoigner, par ses collections, de ce domaine de la créativité hugolienne : la décoration, part la moins connue de son œuvre mais non la moins fascinante. Relevant le défi des décors disparus ou indéplaçables, cette exposition tente de rendre sensible et de documenter la méthode et l'esprit de l'écrivain décorateur. Le rêve du décor à travers le dessin, le rôle de Juliette Drouet et les échanges familiaux, les appartements d'avant l'exil et ceux du retour à Paris, le grand œuvre de Hauteville House, la curiosité du chineur compulsif que fut Hugo sont autant de lignes de force d'un parcours se déployant sur les deux étages du musée. Les meubles et panneaux gravés et peints, des décors créés pour Juliette Drouet à Guernesey, ou le mobilier de la dernière chambre de Victor Hugo en sont aussi les points forts. Décorateur au sens plein de terme, voir designer, Victor Hugo reste poète, mettant dans ses créations autant sa science de la lumière, des matériaux ou de la couleur que sa philosophie, ses croyances, sa mémoire mais aussi sa fantaisie. Suite de la grande exposition de 2021 sur l'œuvre graphique et de la publication du livre Victor Hugo dessins, cette manifestation accompagne la publication du livre Victor Hugo, décors aux éditions Paris Musées

MAISON DE VICTOR HUGO 6 Place des Vosges 75004 Paris 75