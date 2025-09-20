Victor Hugo et l’Europe Maison de Victor Hugo Paris

Victor Hugo et l’Europe Maison de Victor Hugo Paris samedi 20 septembre 2025.

Victor Hugo et l’Europe 20 et 21 septembre Maison de Victor Hugo Paris

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

2 visites dans la bibliothèque du musée sur Victor Hugo et l’Europe,

« Je voudrais signer ma vie par un grand acte, et mourir. Ainsi, la fondation des Etats-Unis d’Europe. »

Ce projet qu’il défend dès la fin des années 1840, lors de discours aux Congrès internationaux de la Paix ou à l’Assemblée nationale, provoque les railleries du milieu conservateur qui juge le projet utopique et… poétique. En revanche au XXe siècle, les constructeurs de l’Europe témoignent leur admiration aux idées visionnaires du député Hugo.

Maison de Victor Hugo 6 Place des Vosges, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France 0142721016 https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr Ancien hôtel Rohan-Guéménée du XVIIe siècle, remanié. M1 Saint-Paul, M8 Chemin Vert, M1, 5, 8 Bastille / Bus 20, 29, 65, 69, 96

2 visites dans la bibliothèque du musée sur Victor Hugo et l’Europe,

Maison de Victor Hugo