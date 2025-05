Victor Hugo – La Garde-Adhémar, 15 juin 2025 18:00, La Garde-Adhémar.

Drôme

Victor Hugo Salle Salsifi / 50 impasse du grand cellier La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-06-15 18:00:00

Début : 2025-06-15 18:00:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Un géant dans un siècle

Spectacle écrit et interprété par Pierre Jouvencel

Mise en scène par Alexandre Delimoges

.

Salle Salsifi / 50 impasse du grand cellier

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 68 38 68

English :

A giant in a century

Written and performed by Pierre Jouvencel

Directed by Alexandre Delimoges

German :

Ein Riese in einem Jahrhundert

Schauspiel geschrieben und interpretiert von Pierre Jouvencel

Regie: Alexandre Delimoges

Italiano :

Un gigante in un secolo

Scritto e interpretato da Pierre Jouvencel

Diretto da Alexandre Delimoges

Espanol :

Un gigante en un siglo

Escrita e interpretada por Pierre Jouvencel

Dirigida por Alexandre Delimoges

