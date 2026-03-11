VICTOR HUGO, UN GÉANT DANS LE SIÈCLE

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Hugo par Hugo ! Un Victor Hugo ressuscité, fougueux, tendre ou en colère, incarné en force et en finesse par Pierre Jouvencel, qui se confie au public en retraçant sa vie, de sa naissance à sa mort.

Les grandes étapes de cette existence hors normes sont illustrées

Hugo par Hugo !

Hugo par Hugo ! Un Victor Hugo ressuscité, fougueux, tendre ou en colère, incarné en force et en finesse par Pierre Jouvencel, qui se confie au public en retraçant sa vie, de sa naissance à sa mort.

Les grandes étapes de cette existence hors normes sont illustrées

par ses plus beaux poèmes et ses discours les plus emblématiques. Homme de combats et de convictions, ses paroles résonnent plus que jamais au coeur de notre actualité contemporaine.

Victor Hugo, l’homme du siècle, fut à la fois un artiste de génie, un acteur majeur de la vie politique française du 19ème siècle mais aussi un penseur qui a éclairé son temps et dont les rayons gardent encore aujourd’hui une magnifique intensité.

Ce spectacle, écrit par Pierre Jouvencel, a obtenu le prix du meilleur auteur contemporain au festival Avignon le off 2022 et remporte chaque année toujours plus de succès

Durée 1h- À partir de 12 ans

Seul en scène .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hugo by Hugo! A resurrected Victor Hugo, fiery, tender or angry, embodied in strength and finesse by Pierre Jouvencel, who confides in the audience as he retraces his life from birth to death.

The major milestones in this extraordinary life are illustrated by

L’événement VICTOR HUGO, UN GÉANT DANS LE SIÈCLE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-09 par 34 OT MONTPELLIER