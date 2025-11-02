VICTOR HUGOAT N°1 du Rap Français Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif réduit
Avec Sandrine Bonnaire
Claire Lannes a tué sa cousine sourde et muette, Marie-Thérèse. Pourquoi ?
Trois voix pour tenter de comprendre celle de L’Interrogateur, celle de Pierre Lannes, celle de Claire Lannes. L’interrogateur est le passeur, celui qui, comme Marguerite Duras elle-même, cherche qui est cette femme . Il questionne sans jamais juger, entièrement tendu dans la volonté de comprendre, avec un absolu presque religieux. Il interroge tout d’abord Pierre, le mari de Claire puis Claire elle-même, incarnée par Sandrine Bonnaire, à la fois opaque et transparente. Claire est de bonne volonté. Elle aussi cherche à comprendre. Mais elle ne sait expliquer. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
