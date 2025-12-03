VICTOR HUGOAT N°1 DU RAP FRANÇAIS – THEATRE DE L’OEUVRE Paris

VICTOR HUGOAT N°1 DU RAP FRANÇAIS Début : 2026-01-20 à 19:00. Tarif : – euros.

VICTOR HUGOAT N°1 DU RAP FRANÇAIS« Si Victor Hugo avait vécu de nos jours, il aurait été le meilleur des rappeurs ! » Dans la vie, Bart a deux passions : Victor Hugo et le Rap. Incompatibles, vraiment ? Récemment, Bart a eu une révélation : si Victor Hugo avait vécu aujourd’hui, il aurait été le meilleur des rappeurs. Le monde devait savoir. Comment ? En créant un morceau de rap pour raconter la vie de l’Homme siècle. Mêlant conférence humoristique, rap & galerie de personnages, Bart explore la vie de Victor Hugo afin de construire, couplets après refrains, le rap final biographique. Avec le public, ils vont recréer la bataille d’Hernani, pleurer la mort de sa fille, vibrer lors de ses discours politiques et dialoguer avec le maître lui-même ! Avec quelques guest stars venus donner un coup de main : Jul, Nekfeu, PNL, Gazo, Soprano… Ce spectacle a été récompensé par le prix du Jury aux planches de l’ICART 2024.Une pièce de Barthélemy HERAN et Grégoire de CHAVANESAvec Barthélemy HERANMise en scène Grégoire de CHAVANES »Crédit photos : Laura GilliLA PRESSE : « Une relecture drôle et ingénieuse de la vie du grand Hugo à travers le son et les mots des rappeurs d’aujourd’hui » – THEATRAL MAGAZINE« Une performance fluide, pétillante et instructive » – LE BONBON« Un spectacle audacieux entre stand-up, littérature et culture hip-hop » – SORTIR A PARISDurée : 1h10

