VICTOR HUGOAT, numéro 1 du rap français, Espace Rive Gauche, Mériel

VICTOR HUGOAT, numéro 1 du rap français Vendredi 17 avril, 20h30 Espace Rive Gauche Val-d’Oise

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:59:00+02:00

S’il avait vécu de nos jours, il aurait été le meilleur des rappeurs !

DE ET AVEC BARTHÉLÉMY HÉRAN

Récemment, BART a eu une révélation : si Victor Hugo avait vécu aujourd’hui, il aurait été le meilleur des rappeurs. Le monde devait savoir. Comment ? En créant un morceau de rap pour raconter la vie de l’immense écrivain.

Mêlant conférence humoristique, rap et galerie de personnages, BART explore la vie de Victor Hugo afin de construire, couplets après refrains, son rap final biographique. Avec le public, il va recréer la bataille d’Hernani, pleurer la mort de sa fille, vibrer lors de ses discours politiques et dialoguer avec le maître lui-même ! Avec quelques guest stars venus donner un coup de main : Jul, Nekfeu, PNL, Gazo, Soprano…

Spectacle aussi instructif que percutant,, amusant et participatif, Barthélémy Héran nous emmène ici dans une aventure culturelle intemporelle, un pont entre les générations.

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Durée : 1h10

Espace Rive Gauche Espace Rive Gauche – 2 rue des petits prés 95630 Meriel Mériel 95630 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meriel.mapado.com/event/578726-victor-hugoat-numero-1-du-rap-francais »}] [{« link »: « https://billetterie-meriel.mapado.com/event/578726-victor-hugoat-numero-1-du-rap-francais »}]

S’il avait vécu de nos jours, il aurait été le meilleur des rappeurs !

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