Victor & le ukulélé Les Forges de Fraisans Fraisans

Victor & le ukulélé

Les Forges de Fraisans 6, rue de la cité des forges Fraisans Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Conte en chanson public familial à partir de 6 ans

Durée 50 min

Victor est un garçon de sept ans comme les autres, ou presque… Il a un problème de taille , dans tous les sens du terme ! Il est si petit que ses camarades le remarquent à peine, ou alors se moquent de lui. Jusqu’au jour où une rencontre avec un drôle d’instrument, à peine plus petit que lui, va changer le cours de sa vie… L’estime de soi, le regard des autres, la course incessante des adultes et le manque de temps pour faire grandir les rêves ; autant de sujets abordés avec humour, tendresse et poésie dans ce conte initiatique sur le thème de la différence.

Grâce à des textes ciselés et la complicité du multi-instrumentiste Frank Arbaretaz, Kandid nous entraîne dans son univers poétique et sensible, en faisant swinguer avec douceur une chanson gracile aux accents pop-folk. Si le ukulélé est au centre de l’histoire, pas moins de sept instruments à cordes pincées vont ponctuer le spectacle autant de tailles, de sonorités et de caractères à découvrir ! .

