VICTOR LUSTIG, L’HOMME QUI VENDIT LA TOUR EIFFEL Agde

VICTOR LUSTIG, L’HOMME QUI VENDIT LA TOUR EIFFEL

Rue Jean-Jacques Rousseau Agde Hérault

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Comédie musicale d’Elsa Bontempelli.

Avec Bastien Gabriel, Julien Wolf, Lucille Nemoz, Hervé Quentric, Benoit Cervelli, Maud Magliano, Morgane Dessislava, Guillemette Buffet, Marie Babey, Alexis Thomas et Ivar Malaval

À Paris, dans les années 1920, les cabarets fleurissent et le jazz fait ses premiers pas dans les caveaux du quartier Latin et de Saint-Germain-des Près.

C’est dans cette atmosphère de fête que débarque Victor Lustig, prêt à dépenser de l’argent frauduleusement gagné Outre-Atlantique.

Quand le faussaire tombe sur un article de presse qui pose la question « allons-nous devoir vendre la Tour Eiffel?, il voit là l’opportunité d’une nouvelle escroquerie !

Sur scène, plus d’une trentaine de personnages sont incarnés à un rythme effréné par un casting talentueux de onze artistes, tous pluridisciplinaires.

Neuf chansons originales viennent ponctuer cette incroyable histoire, comme autant de tableaux.

Entre plumes d’autruches, danseuses de revue et numéros de claquettes, ce spectacle vous invite à voyager dans la fougue des années folles !

> Mise en scène, Elsa Bontempelli

> Lumières, Patricia Luis Ravelo

> Chorégraphes, Romain Arreghini

> Musique et arrangements, Adrian Delmer

> Production, El Production

Durée 2h00 avec entracte

À partir de 10 ans .

Rue Jean-Jacques Rousseau Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 80 theatreagathois@ville-agde.fr

English :

Musical by Elsa Bontempelli.

German :

Musikalische Komödie von Elsa Bontempelli.

Italiano :

Musical di Elsa Bontempelli.

Espanol :

Musical de Elsa Bontempelli.

