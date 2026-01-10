Victoria Alexanyan Quintet présente « Vishap » Le 360 Paris Music Factory Paris
Victoria Alexanyan Quintet présente « Vishap » Le 360 Paris Music Factory Paris mercredi 18 février 2026.
Victoria Alexanyan révèlera « Vishap » son nouvel album à l’occasion de sa sortie le 06 février 2026 (digital, CD et vinyle) chez Musiques en balade / InOuïe Distribution. Cet opus sera présenté le mercredi 18 février 2026 sur la scène du 360 (Paris, 18e) lors d’un concert de lancement exceptionnel.
Lorsque Victoria Alexanyan a décidé de quitter son Arménie natale pour s’installer en France, elle n’imaginait pas que ce serait un révélateur si puissant de la culture ancestrale qui l’habitait. À travers sa musique, elle n’évoque pas seulement l’histoire tourmentée de l’Arménie, transformant la colère en poésie ; mais également son rapport sensible au monde, épris de liberté et d’universalité. Ses compositions, à la fois intérieures et politiques, sont marquées d’une révolte profonde contre l’injustice qu’elle déclame avec une délicatesse particulière.
Dans son premier album en quintet : « Vishap » (dragon), elle réveille cette créature mythique et ambigüe qui hante l’imaginaire arménien. Enfoui sous les rochers et les lacs, il est porteur d’une mémoire ancienne et immuable. Vishap devient alors un chant, une incantation portée par les vents des montagnes arméniennes. La musique serpente entre mystère et éclats, imprégnée d’une énergie féminine et rebelle. Métriques complexes, improvisations et influences modales s’entrelacent, donnant naissance à un univers sonore indomptable, à l’image du dragon.
Line-up :
Victoria Alexanyan : chant, composition
Amin Al Aiedy : oud, nay, co-composition
Vincent Forestier : piano, co-composition
Yann Phayphet : contrebasse
Matheo Ciesla : batterie, choeur
Biographie Victoria Alexanyan
Née en 1995 en Arménie, diplômée du Conservatoire d’État d’Erevan, elle a été initiée au jazz par le pianiste Vahagn Hayrapetyan, mentor de Tigran Hamasyan. Passionnée de la langue et de la musique française, elle s’installe en 2018 en France pour poursuivre ses études au Conservatoire de Lyon. Là, elle s’immerge dans divers projets artistiques, allant du jazz à la chanson française, sans oublier la musique traditionnelle arménienne.
Victoria crée son propre projet en 2020. Ce projet est accueilli chaleureusement dans plusieurs festivals, menant à une première tournée en Arménie en 2022. En 2023, Victoria remporte le 2e prix du concours Crest Jazz Vocal.
Début 2025 elle obtient la bourse de compagnonnage de l’Adami et Jazz Sous Les Pommiers, qui lui permet d’être accompagnée par la vocaliste Leïla Martial. Cette rencontre ouvre une nouvelle page dans sa vie artistique.
En septembre 2025, Victoria est lauréate de Women in Jazz sélectionnée par Anne Paceo, Les Gémeaux (Scène Nationale) & Jazz Sous Les Pommiers.
Parallèlement à la musique, Victoria nourrit sa passion pour le théâtre. Elle se forme à l’École de la Respiration Sandra-Romond à Paris. Aujourd’hui, elle collabore à « T.A.M.A. Paris » et au Cours Myriade à Lyon, où elle écrit et met en scène sa première pièce de théâtre, « Le monde s’est bouché les oreilles ».
Le mercredi 18 février 2026
de 19h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Early Birds : 10 EUR
Tarif prévente & tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris
https://victoriaalexanyan.com/ https://www.facebook.com/victoriaalexanyanmusic https://www.facebook.com/victoriaalexanyanmusic
