VICTORIA PIANASSO – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

VICTORIA PIANASSO Début : 2025-12-05 à 20:33. Tarif : – euros.

RESTE SIMPLEOne-woman-show musicalement piquantAprès cinq années à apprendre à faire des tableaux Excel et des phrases comme « synergie de compétences », Victoria Pianasso a tout envoyé balader pour monter sur scène. Grand bien lui en a pris : formée à l’École du One Man Show à Paris (oui oui, celle où sont passés Bérengère Krief, Constance et Tristan Lopin), elle débarque à La Baie avec un seul mot d’ordre… qu’elle ne suit pas toujours : « Reste simple ! ».Un spectacle à la croisée du stand-up, du féminisme joyeusement assumé et des tubes musicaux qu’elle démonte et remonte façon puzzle – ses fameuses « chansons retournées », rendues célèbres sur Vivre FM. Sur scène, Victoria manie l’autodérision comme d’autres manient la lime à ongles : avec précision et un petit sourire en coin. Elle vous fera rire, réfléchir, et peut-être même chanter (faussement, mais avec passion).Avec en bonus : un CV en or massif (premières parties de Thomas VDB, Karim Duval, Gérémy Crédeville, Hakim Jemili, etc.) et un passage remarqué au festival d’Avignon Off 2023.Public conseillé : dès 10 ans

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63