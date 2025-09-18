Victoria Pianasso – » Reste simple » Le Bacchus Rennes

Victoria Pianasso – » Reste simple » Le Bacchus Rennes 21 – 23 mai 2026 Tarifs : 21€ et 15€

À 30 ans on est censés avoir trouvé sa voie, sa moitié, son psy, son équilibre hormonal et son plan d’épargne

Entre stand up grinçant, personnages et parodies musicales, Victoria porte un regard sarcastique et sincère sur notre époque et la pression sociale mise aux femmes.

Dans ce show à l’américaine (avec un budget de kermesse), elle pourrait être ta meilleure amie, ta copine, ta soeur, ta femme, ta fille. En fait Victoria, c’est toutes les femmes de ta vie en elle réunies.

Pour ce spectacle on lui a demandé de rester simple, elle a préféré être drôle.

**Prix :**

Auguste de l’humour 2025 – Révélation Scène

Dinard Comedy Festival 2024 – Prix du Public

Festival International du Rire de Rochefort 2023 – Prix du Public et Prix de la Presse

Festival d’humour des Andain’Ries 2023 – Prix du Public et Prix du Jury

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8131-victoria-pianasso-reste-simple-mai-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine