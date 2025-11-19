VICTORIA PIANASSO – RESTE SIMPLE – THEATRE A L’OUEST Caen

VICTORIA PIANASSO – RESTE SIMPLE Début : 2026-03-25 à 19:00. Tarif : – euros.

À 30 ans on est censés avoir trouvé sa voie, sa moitié, son psy, son équilibre hormonal et son plan d’épargne. Entre stand up grinçant, personnages et parodies musicales, Victoria porte un regard sarcastique et sincère sur notre époque et la pression sociale mise aux femmes. Dans ce show à l’américaine (avec un budget de kermesse), elle pourrait être ta meilleure amie, ta copine, ta soeur, ta femme, ta fille. En fait Victoria, c’est toutes les femmes de ta vie en elle réunies. Pour ce spectacle on lui a demandé de rester simple, elle a préféré être drôle. Victoria Pianasso reçoit l’Auguste de la Révélation Scène de l’année en janvier 2025. Prix du Public – Dinard Comedy Festival 2024 Prix du Public et Prix de la Presse – Festival International du Rire de Rochefort 2024 Prix du Public et Prix du Jury – Les Andaine’Ries 2023 Prix du Jury Marées d’humour 2022 – Le Crotoy Prix du Public Soyaux fou 2022 – Soyaux

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14