VICTORIA PIANASSO – THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris

VICTORIA PIANASSO Début : 2026-01-12 à 19:30. Tarif : – euros.

Victoria Pianasso Reste SimpleÀ 30 ans on est censés avoir trouvé sa voie, sa moitié, son psy, son équilibre hormonal et son plan d’épargne. Entre stand up grinçant, personnages et parodies musicales, Victoria porte un regard sarcastique et sincère sur notre époque et la pression sociale mise aux femmes. Dans ce show à l’américaine (avec un budget de kermesse), elle pourrait être ta meilleure amie, ta copine, ta soeur, ta femme, ta fille. En fait Victoria, c’est toutes les femmes de ta vie en elle réunies. Pour ce spectacle on lui a demandé de rester simple, elle a préféré être drôle.

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75