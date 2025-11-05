Victorien – acte II/Tour 2025 + Sorosoro Ferrailleur (Le) Nantes

Victorien – acte II/Tour 2025 + Sorosoro Mercredi 5 novembre, 20h30 Ferrailleur (Le) Loire-Atlantique

26 € en prévente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T22:00:00

Fin : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T22:00:00

Victorien (pop) : Il y a eu d’abord Tous les matins, ballade slamée déployant toute l’ivresse d’être en couple. Puis Embrasse-moi, entre rêverie amoureuse et message de prérupture… Avec ces deux titres, Victorien a posé ses couleurs sur la saison pop : un ton romantique sans illusion, le goût de la mélodie limpide, l’urgence de la franchise sur lui-même, son couple, ses sentiments… Maintenant, avec Me voilà, son premier EP, Victorien fait vraiment découvrir un univers d’auteur, compositeur et interprète. On avait commencé par ne connaître que sa voix quand il est passé par la 11e saison de Star Academy. On y avait découvert son timbre précis, fait pour la confidence autant que pour la déclaration enflammée. On ne connaissait pas encore ses talents de créateur rêveur et réaliste à la fois, qui avoue volontiers qu’il « aime bien l’idée du peu » – un piano, une guitare, une rythmique dépouillée au plus près de la voix.

Sorosoro (pop) : Leurs paroles capturent les luttes, les peurs et les espoirs d’une génération désireuse de trouver l’amour et la paix intérieure. Leur premier titre, « Sensible », résume parfaitement la démarche des deux amis, artistes, à savoir partager leur vécu à travers leur propre sensibilité, unique et sincère. Depuis ils ont sorti des titres comme Feu en featuring avec Lina Guessoussi et Avant la tempête, tirés de leur projet “Avant la tempête”. C’est le début d’une histoire aussi sur scène, en faisant une apparition remarquée en première partie de Tawsen et lors du festival Ici Demain à Paris.

Ferrailleur (Le) 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.leferrailleur.fr »}]

Concerts

Victorien – Acte 2