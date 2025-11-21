Victorien Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Victorien Vendredi 21 novembre, 20h30 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 15€

Offre fidélité : 12€

Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 65+ de Tinqueux, carte Jeunes européenne, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap) : 8€

Offre jeunesse (Pass Culture, moins de 16 ans) : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T20:30:00 – 2025-11-21T21:45:00

Fin : 2025-11-21T20:30:00 – 2025-11-21T21:45:00

Ven. 21 nov. – 20h30

Tout public | B : 5 à 15 € | 1h10

Première date musicale de la saison : ambiance pop française avec Victorien. Lui, c’est « Tous les matins » et surtout « Embrasse-moi », sa chanson signature. C’est bon, tu vois qui ? Eh bien… le voilà !

On se souvient de cet ancien de la Star Ac’ 2023. Même promo que Pierre Garnier. Victorien n’a d’ailleurs pas coupé les ponts, en faisant la première partie de la Star Academy Tour. Mais surtout il a sorti un premier EP, « Me voilà », et entamé une tournée solo. Sa voix, on la connaît. C’est son propre univers d’auteur, compositeur et interprète qu’il nous ouvre aujourd’hui.

Production : Universal Music France Events Sas / Division Vertigo

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Universal Music France Eventes Sas / Division Vertigo culture tinqueux