VICTORIEN – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

VICTORIEN Début : 2025-12-18 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : VICTORIENIl y a eu d’abord Tous les matins, balade slamée déployant toute l’ivresse d’être en couple. Puis Embrasse-moi,entre rêverie amoureuse et message de prérupture… Avec ces deux titres, Victorien a posé ses couleurs sur lasaison pop : un ton romantique sans illusion, le goût de la mélodie limpide, l’urgence de la franchise sur lui-même, son couple, ses sentiments…Maintenant, avec Me voilà, son premier EP, Victorien fait vraiment découvrir un univers d’auteur, compositeur etinterprète. On avait commencé par ne connaître que sa voix quand il est passé par la 11e saison de StarAcademy. On y avait découvert son timbre précis, fait pour la confidence autant que pour la déclarationenflammée. On ne connaissait pas encore ses talents de créateur rêveur et réaliste à la fois, qui avoue volontiersqu’il « aime bien l’idée du peu » – un piano, une guitare, une rythmique dépouillée au plus près de la voix. SiVictorien passe de la chanson au slam, c’est parce que « quand me vient la première phrase d’un texte, elle estparlée ou chantée, et tout le reste suit », dit-il. Ensuite, avec texte et mélodie, il s’installe en studio avec l’un oul’autre de ses deux complices, le chanteur-rappeur Achile et le parolier-compositeur Armand Auclair (un desquatre frères du groupe Hopen). Et, ensemble, ils polissent ces chansons dans lesquelles Victorien aime,s’impatiente, souffre, désire, espère ou se souvient que tout a peut-être commencé – comme tout le monde – àcinq ans en voyant Johhny sur un écran. Pourtant, dans sa famille, la musique n’a pas beaucoup de place. Sespremières chansons marquantes ? Henri Dès dans la voiture de ses parents et Jacques Brel dans celle de songrand-père. « À douze ans, un prof – que je n’aime pas beaucoup, d’ailleurs – réclame un poème pendant undevoir sur table. Ensuite, je continue à en écrire. »Victorien n’a jamais chanté dans un micro devant un public, n’a jamais pris un cours de chant… Pour lui, la StarAc’ sera effectivement une école. Il apprend beaucoup, interprète Retiens les rêves de et avec Grand CorpsMalade (« mon idole »), découvre qu’il aime vraiment chanter. Il est éliminé en cinquième semaine, sans douleurni déception. La fin de l’émission le laisse libre de tout – poursuivre ou s’arrêter, choisir son port d’attacheesthétique, constituer une équipe, élire un label… Et il peut alors étendre ses ailes, écrire de nouvelleschansons, slalomer entre les émotions, dire toujours la plus juste vérité d’un jeune homme libre et avide debonheur. Le voilà.PMR : shop@bleucitron.net

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31