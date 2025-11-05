Victorien + Sorosoro Ferrailleur (Le) Nantes

Victorien + Sorosoro Ferrailleur (Le) Nantes mercredi 5 novembre 2025.

Victorien + Sorosoro Mercredi 5 novembre, 20h30 Ferrailleur (Le) Loire-Atlantique

26 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T22:30:00

Fin : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T22:30:00

Victorien (pop) : Il y a eu d’abord « Tous les matins », ballade slamée déployant toute l’ivresse d’être en couple. Puis « Embrasse-moi », entre rêverie amoureuse et message de prérupture… Avec ces deux titres, Victorien a posé ses couleurs sur la saison pop : un ton romantique sans illusion, le goût de la mélodie limpide, l’urgence de la franchise sur lui-même, son couple, ses sentiments… Maintenant, avec « Me voilà », son premier EP, Victorien fait vraiment découvrir un univers d’auteur, compositeur et interprète. On avait commencé par ne connaître que sa voix quand il est passé par la 11e saison de Star Academy. On y avait découvert son timbre précis, fait pour la confidence autant que pour la déclaration enflammée. On ne connaissait pas encore ses talents de créateur rêveur et réaliste à la fois, qui avoue volontiers qu’il « aime bien l’idée du peu » – un piano, une guitare, une rythmique dépouillée au plus près de la voix

+ 1ère partie : Sorosoro (pop)

Ferrailleur (Le) 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://leferrailleur.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ospectacles.fr/ »}]

Concert

Victorien