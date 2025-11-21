Victorien Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Victorien Rue de la Croix Cordier Tinqueux vendredi 21 novembre 2025.

Victorien

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 21:45:00

Date(s) :

2025-11-21

Tout public

Première date musicale de la saison au Carré Blanc ambiance pop française avec Victorien. Lui, c’est Tous les matins et surtout Embrasse-moi , sa chanson signature. C’est bon, tu vois qui ? Eh bien… le voilà !

On se souvient de cet ancien de la Star Ac’ 2023. Même promo que Pierre Garnier. Victorien n’a d’ailleurs pas coupé les ponts, en faisant la première partie de la Star Academy Tour. Mais surtout il a sorti un premier EP, Me voilà , et entamé une tournée solo. Sa voix, on la connaît. C’est son propre univers d’auteur, compositeur et interprète qu’il nous ouvre aujourd’hui. .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

L’événement Victorien Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-08 par ADT de la Marne