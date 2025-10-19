VICTORIETTE AU CAMP DE CÉSAR Musée archéologique départemental Jublains

Musée archéologique départemental Jublains

19 octobre 2025, 15:00

16:00

2025-10-19

Un spectacle en lien avec l’exposition temporaire sur la thématique de la forteresse au 19è siècle. Écoutez deux personnages pittoresques de l’époque où Victor Hugo et Prosper Mérimée ont eux-mêmes été sous le charme de ces murs antiques.

Victoriette accueille, dans le Camp de César, et Modeste Lepetit, rédacteur au journal parisien Le Magasin Savant des Curiosités du Voyageur. Ils se rencontrent, sa racontent, chacun fier de son savoir. Suivez-les dans leur visite du camp romain de Jublains, n’est pas savant celui qu’on croit.

Tout public . Enfants à partir de 7 ans .

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

A show linked to the temporary exhibition on the theme of the fortress in the 19th century. Listen to two picturesque characters from the period when Victor Hugo and Prosper Mérimée themselves fell under the spell of these ancient walls.

German :

Eine Aufführung in Verbindung mit der Sonderausstellung über die Thematik der Festung im 19. Hören Sie zwei malerischen Figuren aus der Zeit zu, als Victor Hugo und Prosper Mérimée selbst in den Bann dieser antiken Mauern gezogen wurden.

Italiano :

Uno spettacolo legato alla mostra temporanea sul tema della fortezza nel XIX secolo. Ascoltate due personaggi colorati dell’epoca in cui gli stessi Victor Hugo e Prosper Mérimée subirono l’incantesimo di queste antiche mura.

Espanol :

Espectáculo vinculado a la exposición temporal sobre el tema de la fortaleza en el siglo XIX. Escuche a dos pintorescos personajes de la época en la que Victor Hugo y Prosper Mérimée cayeron bajo el hechizo de estas antiguas murallas.

