Vida Salle culturelle Le Nantholia Nantheuil mercredi 25 février 2026.

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil Dordogne

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Avec Vida , Javier

Aranda nous offre un bijou théâtral de petit format, mais d’une grande hauteur artistique. Incontournable.

Deux mains et l’univers d’une corbeille à couture …

Les choses faites à la main possèdent un caractère propre, les mains en tant

que parties d’un être vivant, en tant que protagonistes, en tant qu’êtres singuliers créant mouvement, émotion et vie.

Une corbeille à la dérive, un voyage…

La vie jaillit d’un recoin quelconque, d’une simple corbeille. Des vies

précieuses, particulières et uniques.

Vida est une pièce pleine de tendresse, de rire, d’émotion, d’intelligence,

de rythme et riche d'une grande théâtralité. Javier Aranda s'approprie ces éléments et les transforme en matière vivante sur scène…

Aranda nous offre un bijou théâtral de petit format, mais d’une grande hauteur artistique. Incontournable. .

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

English : Vida

With « Vida », Javier

Aranda offers us a theatrical gem of small format, but great artistic height. Not to be missed.

German : Vida

Mit « Vida » hat Javier

Aranda ein Theaterjuwel von kleinem Format, aber mit großer künstlerischer Höhe. Unverzichtbar.

Italiano :

Con « Vida », Javier

Aranda ci offre un piccolo gioiello teatrale, ma di grande spessore artistico. Da non perdere.

Espanol : Vida

Con ‘Vida’, Javier

Aranda nos ofrece una joya teatral de pequeño formato, pero de gran altura artística. Imperdible.

