Vida normala Galerie 4 Barbier Nîmes

Vida normala

Galerie 4 Barbier 4 rue maubet Nîmes Gard

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-03-08 21:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Benxamín Álvarez et Xesco Mercé, éternels rescapés du collectif barcelonais La Xina A.R.T. et amis de longue date de 4,barbier et Kanîbal’hopox, ont choisi ce thème troublant comme point de départ de cette exposition en tête-à-tête rue Maubet.

English :

Benxamín Álvarez and Xesco Mercé, eternal survivors of Barcelona collective La Xina A.R.T. and long-time friends of 4,barbier and Kanîbal’hopox, have chosen this unsettling theme as the starting point for this tête-à-tête exhibition on rue Maubet.

