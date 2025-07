Vidaillac en fête Vidaillac

Vidaillac en fête Vidaillac samedi 9 août 2025.

Vidaillac en fête

le bourg Vidaillac Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-09

Nombreuses animations, repas, bal, pétanque et brocante pour la fête de Vidaillac !

Samedi 9 août

14h00: Concours de pétanque en doublettes

18h00: Messe suivie du dépôt de gerbe

19h30: Sax’s Bandas (restauration sur place avec repas froid)

23h00: Soirée avec Podium Equinoxe DJ

Dimanche 10 août

11h00: Jeux divers dans le centre du village

15h00: Jeux pour enfants, art du cirque

19h00: Marché gourmand animé par No Reso. Apprtez vos couverts.

Lundi 11 août

14h00: Concours de pétanque en triplettes

20h00: Repas traditionnel à 18€ animé avec DJ Guilight: (plateau enfant à 10€)

Melon jambon

Aligot et veau d’Aveyron

Fromage

Dessert

Pensez à prendre vos couverts.

Tirage de la tombola dans la soirée. A gagner, divers bons d’achats 18 .

le bourg Vidaillac 46260 Lot Occitanie vidaillac.animation@gmail.com

English :

Numerous animations, meals, ball, petanque and flea market for the Vidaillac party!

German :

Zahlreiche Animationen, Essen, Ball, Boulespiel und Flohmarkt für das Fest von Vidaillac!

Italiano :

Tanti intrattenimenti, pasti, danze, pétanque e mercatini delle pulci alla festa di Vidaillac!

Espanol :

Mucha animación, comidas, bailes, petanca y mercadillos en la fiesta de Vidaillac

L’événement Vidaillac en fête Vidaillac a été mis à jour le 2025-07-21 par OT CVL Lalbenque Limogne