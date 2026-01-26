Vide armoire à Mas Blanc les Alpilles Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles
Vide armoire à Mas Blanc les Alpilles Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles dimanche 1 février 2026.
Vide armoire à Mas Blanc les Alpilles
Dimanche 1er février 2026 de 9h à 16h. Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 16:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Vide armoire à la Salle des Fêtes de Mas Blanc les Alpilles !
Donne une seconde vie à tes vêtements !
Vêtements, chaussures, accessoires, linge de maison….
Entrée libre .
Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We’re having a wardrobe clearance sale at the Salle des Fêtes in Mas Blanc les Alpilles!
L’événement Vide armoire à Mas Blanc les Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles a été mis à jour le 2026-01-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles