Vide armoire à Mas Blanc les Alpilles Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles

Vide armoire à Mas Blanc les Alpilles

Dimanche 1er février 2026 de 9h à 16h. Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 16:00:00

2026-02-01

Vide armoire à la Salle des Fêtes de Mas Blanc les Alpilles !

Donne une seconde vie à tes vêtements !



Vêtements, chaussures, accessoires, linge de maison….



Entrée libre .

Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98

English :

We’re having a wardrobe clearance sale at the Salle des Fêtes in Mas Blanc les Alpilles!

