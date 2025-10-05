Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse
Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse dimanche 5 octobre 2025.
Vide Armoire d’Automne
Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05 15:30:00
Date(s) :
2025-10-05
L’association Gym activ&co propose chaque année un vide-armoire à l’espace Murat, à Labastide-Murat.
Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 44 15 17 38 associationgymactivetco@orange.fr
English :
The association Gym activ&co proposes each year a garage sale at the space Murat, in Labastide-Murat.
German :
Der Verein Gym activ&co bietet jedes Jahr einen Flohmarkt im Espace Murat in Labastide-Murat an.
Italiano :
L’associazione Gym activ&co propone ogni anno una vendita di garage presso l’espace Murat, a Labastide-Murat.
Espanol :
La asociación Gym activ&co propone cada año una venta de garaje en el Espace Murat, en Labastide-Murat.
L’événement Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse a été mis à jour le 2025-08-18 par OT Labastide-Murat