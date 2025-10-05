Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse

Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse dimanche 5 octobre 2025.

Vide Armoire d’Automne

Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05 15:30:00

Date(s) :

2025-10-05

L’association Gym activ&co propose chaque année un vide-armoire à l’espace Murat, à Labastide-Murat.

L’association Gym activ&co propose chaque année un vide-armoire à l’espace Murat, à Labastide-Murat. .

Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 44 15 17 38 associationgymactivetco@orange.fr

English :

The association Gym activ&co proposes each year a garage sale at the space Murat, in Labastide-Murat.

German :

Der Verein Gym activ&co bietet jedes Jahr einen Flohmarkt im Espace Murat in Labastide-Murat an.

Italiano :

L’associazione Gym activ&co propone ogni anno una vendita di garage presso l’espace Murat, a Labastide-Murat.

Espanol :

La asociación Gym activ&co propone cada año una venta de garaje en el Espace Murat, en Labastide-Murat.

L’événement Vide Armoire d’Automne Cœur de Causse a été mis à jour le 2025-08-18 par OT Labastide-Murat