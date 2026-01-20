Vide Armoire de Printemps Cœur de Causse
Vide Armoire de Printemps Cœur de Causse dimanche 12 avril 2026.
Vide Armoire de Printemps
Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L'association Gym activ&co propose chaque année un vide-armoire à l'espace Murat, à Labastide-Murat.
Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 44 15 17 38 associationgymactivetco@orange.fr
English :
The Gym activ&co association organizes an annual garage sale at the Espace Murat, in Labastide-Murat.
L’événement Vide Armoire de Printemps Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Labastide-Murat