Vide Armoire de Printemps Cœur de Causse

Vide Armoire de Printemps

Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L'association Gym activ&co propose chaque année un vide-armoire à l'espace Murat, à Labastide-Murat.

Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 44 15 17 38 associationgymactivetco@orange.fr

English :

The Gym activ&co association organizes an annual garage sale at the Espace Murat, in Labastide-Murat.

