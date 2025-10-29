Vide-armoire et marché de printemps Salle des menhirs grande rue Langon

Vide-armoire et marché de printemps

Salle des menhirs grande rue Place de l’église Langon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Deux festivités pour célébrer le printemps tant attendu d’une part, le marché de printemps vous invite à rencontrer des producteurs, artisans et créateurs locaux de talent tout en proposant des animations et une restauration sur place,

d’autre part, la 4ème édition du vide-armoire de printemps accueillera des exposants pour une vente de vêtements adultes/adolescents et divers accessoires dans la salle des menhirs et sous chapiteaux… .

Salle des menhirs grande rue Place de l’église Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 31 40 78

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English :

L’événement Vide-armoire et marché de printemps Langon a été mis à jour le 2026-03-12 par OT PAYS DE REDON