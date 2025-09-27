Vide armoire Saint-Martin-de-Ribérac

Vide armoire Saint-Martin-de-Ribérac samedi 27 septembre 2025.

Vide armoire

Ancienne école Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Vide ton armoire organisé par l’association Smile de 10h à 17h à la salle des fêtes donne une seconde vie à tes vêtements ! Tarif 2 € la table sur réservation au 06 75 10 19 15 ou 06 83 55 85 97 Buvette sur place.

Ancienne école Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 10 19 15

English : Vide armoire

Empty your wardrobe organized by the Smile association from 10am to 5pm at the salle des fêtes: give a second life to your clothes! Price: 2? per table, by reservation on 06 75 10 19 15 or 06 83 55 85 97 Refreshments on site.

German : Vide armoire

Leere deinen Schrank, organisiert von der Vereinigung Smile von 10 bis 17 Uhr im Festsaal: Gib deiner Kleidung ein zweites Leben! Preis: 2 ? pro Tisch auf Reservierung unter 06 75 10 19 15 oder 06 83 55 85 97 Getränke vor Ort.

Italiano :

Svuota il tuo guardaroba organizzato dall’associazione Smile dalle 10 alle 17 nella sala del villaggio: dai una seconda vita ai tuoi vestiti! Prezzo: 2? per tavolo, su prenotazione allo 06 75 10 19 15 o allo 06 83 55 85 97 Rinfresco in loco.

Espanol : Vide armoire

Vacía tu armario organizado por la asociación Smile de 10h a 17h en la sala del pueblo: ¡dale una segunda vida a tu ropa! Precio: 2? por mesa, previa reserva al 06 75 10 19 15 o al 06 83 55 85 97 Refrescos in situ.

L’événement Vide armoire Saint-Martin-de-Ribérac a été mis à jour le 2025-08-22 par Val de Dronne