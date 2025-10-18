Vide armoires à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac
Salle des fêtes Lacapelle-Cabanac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 19:00:00
2025-10-18
La Ressource-Rit de Lacapelle-Cabanac organise un vide armoires. Vous y trouverez des vêtements, des accessoires, des sacs…
Venez acheter, vendre ou troquer. .
Salle des fêtes Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie la-ressource-rit@ecomail.fr
English :
La Ressource-Rit de Lacapelle-Cabanac organizes a wardrobe sale
German :
Die Ressource-Rit in Lacapelle-Cabanac organisiert eine Schrankleerung
Italiano :
La Ressource-Rit di Lacapelle-Cabanac organizza una vendita di guardaroba
Espanol :
La Ressource-Rit de Lacapelle-Cabanac organiza una venta de armarios
