Vide-armoires Coutances

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

L’association familiale de Coutances a le plaisir de vous inviter à son prochain vide armoires au centre des Unelles rue St Maur dans la salle parquet.

Venez dénicher vêtements, chaussures, linge de maison, accessoires de mode.

Pour les réservations contacter le 07 88 74 22 99. .

+33 7 88 74 22 99

