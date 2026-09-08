Vide-armoires Coutances
samedi 17 octobre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Vide-armoires
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
L’association familiale de Coutances a le plaisir de vous inviter à son prochain vide armoires au centre d’animation Les Unelles rue Saint-Maur à Coutances dans la salle du sous-sol.
Venez dénicher vêtements, chaussures, linge de maison, accessoires de mode.
Pour les réservations contacter le 07 88 74 22 99. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 7 88 74 22 99
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English : Vide-armoires
L’événement Vide-armoires Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme
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