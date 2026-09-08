Informations pratiques

Coutances

Vide-armoires

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

L’association familiale de Coutances a le plaisir de vous inviter à son prochain vide armoires au centre d’animation Les Unelles rue Saint-Maur à Coutances dans la salle du sous-sol.

Venez dénicher vêtements, chaussures, linge de maison, accessoires de mode.

Pour les réservations contacter le 07 88 74 22 99. .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 7 88 74 22 99

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English : Vide-armoires

L’événement Vide-armoires Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme