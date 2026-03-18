Vide Atelier à Échiré

30 place de la halle Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

La boutique de créateurs et producteurs Les Pépillantes, située à Échiré, organise un vide atelier du 20 au 22 mars 2026, de 10h à 19h.

Pendant ces trois jours, en plus des créations habituellement proposées en boutique, une partie de l’espace sera consacrée à un vide atelier avec anciennes collections, prototypes, matières premières et pièces à petits défauts proposés à prix tout doux. .

30 place de la halle Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine pepillantes@gmail.com

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English : Vide Atelier à Échiré

L’événement Vide Atelier à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin