Vide Atelier à Échiré Échiré
Vide Atelier à Échiré Échiré vendredi 20 mars 2026.
Vide Atelier à Échiré
30 place de la halle Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-20
La boutique de créateurs et producteurs Les Pépillantes, située à Échiré, organise un vide atelier du 20 au 22 mars 2026, de 10h à 19h.
Pendant ces trois jours, en plus des créations habituellement proposées en boutique, une partie de l’espace sera consacrée à un vide atelier avec anciennes collections, prototypes, matières premières et pièces à petits défauts proposés à prix tout doux. .
30 place de la halle Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine pepillantes@gmail.com
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English : Vide Atelier à Échiré
L’événement Vide Atelier à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin