Vide Atelier à Fakto Mano Fakto Mano Marmande
Vide Atelier à Fakto Mano Fakto Mano Marmande samedi 24 janvier 2026.
Vide Atelier à Fakto Mano
Fakto Mano 1, Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
C’est le moment de faire de la place dans les ateliers… et de te faire plaisir
C’est le moment de faire de la place dans les ateliers… et de te faire plaisir
Créations en fin de stock
Prototypes
Fournitures
Surplus de matériels
Bref, plein de bons plans à prix tout doux, proposés directement par des créateurices .
Fakto Mano 1, Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 73 58 02 faktomano@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Atelier à Fakto Mano
It’s time to make room in the workshops? and treat yourself!
L’événement Vide Atelier à Fakto Mano Marmande a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Val de Garonne