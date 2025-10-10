Vide-atelier à la Dame à la Licorne Chartres
Egalement à la boutique La licorne solidaire 37, mail Jean de Dunois. Avec l’après-midi un spécial linge de puériculture en partenariat avec la recyclerie solidaire de Mainvilliers.
Venez nombreux comme tous les deuxième vendredis de chaque mois. .
Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 70 62 45 atelierlicorne@wanadoo.fr
English :
Also at the La licorne solidaire boutique, 37, mail Jean de Dunois. With an afternoon special on childcare linen, in partnership with the Mainvilliers recycling center.
German :
Auch in der Boutique La licorne solidaire 37, mail Jean de Dunois. Am Nachmittag gibt es eine spezielle Babywäsche in Zusammenarbeit mit dem solidarischen Recyclingladen in Mainvilliers.
Italiano :
Anche presso il negozio La licorne solidaire , 37, posta Jean de Dunois. Nel pomeriggio si terrà una vendita speciale di biancheria per bambini in collaborazione con il centro di riciclaggio di Mainvilliers.
Espanol :
También en la tienda La licorne solidaire , 37, mail Jean de Dunois. Por la tarde, habrá una venta especial de ropa de cama para niños en colaboración con el centro de reciclaje de Mainvilliers.
