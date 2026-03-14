Vide atelier Arts et loisirs créatifs Rue des Libertés Chancelade

Vide atelier Arts et loisirs créatifs

Rue des Libertés Espace Culturel Chancelade Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

L’Amicale Laïque de Chancelade organise un vide atelier Arts et Loisirs créatifs le dimanche 10 mai 2026 !

Venez nombreux pour vendre ou acheter votre matériel de mosaïque ; peinture ; patchwork ; couture ; sculpture ; bijoux ; tricot ; poterie ; scrapbooking ; origami…

Renseignements et réservation au 06 47 37 08 12 ou par mail au videatelier.chancelade@laposte.net

Entrée libre ! .

Rue des Libertés Espace Culturel Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 37 08 12 videatelier.chancelade@laposte.net

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English : Vide atelier Arts et loisirs créatifs

L’événement Vide atelier Arts et loisirs créatifs Chancelade a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux