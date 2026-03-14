Vide atelier Arts et loisirs créatifs Rue des Libertés Chancelade
Vide atelier Arts et loisirs créatifs Rue des Libertés Chancelade dimanche 10 mai 2026.
Vide atelier Arts et loisirs créatifs
Rue des Libertés Espace Culturel Chancelade Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’Amicale Laïque de Chancelade organise un vide atelier Arts et Loisirs créatifs le dimanche 10 mai 2026 !
Venez nombreux pour vendre ou acheter votre matériel de mosaïque ; peinture ; patchwork ; couture ; sculpture ; bijoux ; tricot ; poterie ; scrapbooking ; origami…
Renseignements et réservation au 06 47 37 08 12 ou par mail au videatelier.chancelade@laposte.net
Entrée libre ! .
Rue des Libertés Espace Culturel Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 37 08 12 videatelier.chancelade@laposte.net
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English : Vide atelier Arts et loisirs créatifs
L’événement Vide atelier Arts et loisirs créatifs Chancelade a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux