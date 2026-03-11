Vide atelier Casomaï Casomaï Marmande
Vide atelier Casomaï Casomaï Marmande samedi 14 mars 2026.
Vide atelier Casomaï
Casomaï 34 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Vide atelier à Casomaï.
Les créateurs de casomai boutique vous proposent de profiter de tout petits prix sur les fins de collection céramiques, lainages, chapeaux, couture, fournitures etc…
Rendez vous à ne pas manquer !! .
Casomaï 34 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 78 76 03
English : Vide atelier Casomaï
Empty workshop at Casomaï.
